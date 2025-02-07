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МКПАО "Циан" запускает оферту на обмен бумаг Cian Plc на свои акции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сервис объявлений о недвижимости "Циан" 7 февраля запускает оферту для держателей акций и ADR кипрской Cian Plc на обмен на бумаги МКПАО "Циан", сообщила компания.

Сбор заявок продлится до 6 марта.

В обмене могут принять участие владельцы акций и ADR Cian Plc вне зависимости от цепочки хранения и даты приобретения этих бумаг. Обмен пройдет по коэффициенту 1:1; без осуществления денежных расчетов.

ЭкономикаМосбиржа допустила акции "Циана" к торгам с 7 февраляЧитать подробнее

"Обмен дает возможность получить ликвидный инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ценным бумагам Cian Plc", - говорится в пресс-релизе.

При этом держатели бумаг кипрской компании, которые не примут участие в обмене, "могут оказаться владельцами неликвидного актива без доступа к организованным торгам на биржевом рынке", добавили в "Циан".

"Циан" планирует осуществлять акцепт оферт до 13 марта, а процедуру обмена - в течение 14 рабочих дней с даты акцепта.

На этой неделе холдинговая компания "Циан" получила публичный статус и была преобразована в МКПАО.

В 2024 году "Циан" инициировал реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc (бывшая холдинговая компания группы). Сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг, а компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО "Циан".

Ранее сообщалось, что после завершения процесса обмена для миноритариев ожидается начало торгов акциями "Циан" на "Мосбирже".

В пресс-релизе компания также указывает, что торги акциями МКПАО "Циан" на Мосбирже могут начаться 3 апреля.

"Мосбиржа" ранее сообщала, что 8 февраля остановит торги ADR Cian Plc. Кроме того, торговая площадка приняла решение включить с 7 февраля обыкновенные акции МКПАО "Циан" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Мосбиржа Cian САР Циан Сейшельские острова
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