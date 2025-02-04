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Мишустин оценил рост российского ВВП в 2024 году примерно в 4%

Драйвером роста стала обрабатывающая промышленность

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, в 2024 году российская экономика выросла примерно на 4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации макроэкономической политики для устойчивого роста.

"По предварительной оценке Минэкономразвития, прирост ВВП РФ по итогам 2024 года составил около 4%, что было обусловлено высокой инвестиционной и потребительской активностью", - сказал он.

Основным драйвером роста, по его словам, стала обрабатывающая промышленность, которая выросла на 8% - "выше изначально прогнозируемой траектории".

"Это как раз тот сектор, где доля добавленной стоимости значительно больше, чем при простой продаже сырья, что подтверждает растущую технологичность российской экономики", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, важно "укрепить такой тренд в ближайшие годы".

Прогноз Банка России по росту ВВП в 2025 году - 0,5-1,5%. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря заявлял, что правительство ожидает рост в 2025 году на 2,0-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагает рост ВВП в 2025 году на 1,5%.

Александр Новак Минэкономразвития Михаил Мишустин правительство Банк России
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