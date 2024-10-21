ЦБ предложил обязать банки использовать только QR-код НСПК и направил документы Минфину

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Банк России направил в Минфин России предложения по изменению законодательства, касающиеся применения QR-кода при оплате покупок и услуг, говорится в сообщении ЦБ.

Банки, согласно предложениям регулятора, должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Все ИТ-системы банков и технические устройства (торговые терминалы и другие), которые связаны с приемом платежей, должны поддерживать оплату с помощью универсального QR-кода НСПК", - отмечает ЦБ.

Внедрение этого решения позволит минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов, считает Банк России.

Кроме того, этот шаг, по мнению регулятора, будет способствовать развитию конкуренции в этой области и обеспечит всем банкам, как крупным, так и небольшим, равные условия по подключению к инфраструктуре НСПК и взаимодействию с ней.

О планах Банка России в ближайшее время направить на межведомственное согласование законопроект, который предусматривает внедрение на платежном рынке только одного универсального QR-кода, на прошлой неделе сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что QR – это не продукт, это технологический инфраструктурный стандарт, который позволяет всем участникам рынка развивать свои платежные сервисы и услуги, которые позволяют конкурировать на равных.

НСПК объявила о запуске пилота по внедрению универсального QR-кода в конце июня. Параллельно с этим Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк заявили о совместной работе над другим единым платежным QR-кодом, который будет функционировать на базе технологии мульти-QR Сбербанка.

Пилот по внедрению универсального QR-кода НСПК завершился в начале октября. Код позволяет принимать платежи во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), что дает возможность использовать эту технологию 207 банкам и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП, отмечала ранее компания.