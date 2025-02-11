В Брюсселе позже раскроют обещанные ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий из ЕС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии пока не комментируют, какие конкретные шаги будут предприняты в связи с заявлением председателя с реализации заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об ответных мерах Брюсселя на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на импортируемые сталь и алюминий.

"Был указ президента Трампа. Но наши американские коллеги не опубликовали деталей своих мер. То есть по-прежнему в этом остается неопределенность. Сегодня мы не будем об этом высказываться", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.

Его спросили, в какие сроки и каким образом будут приниматься ответные меры ЕС, обещанные председателем Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен ранее во вторник распространила заявление, в котором назвала необоснованными введенные США пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы.

"Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа - они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", - говорится в заявлении главы ЕК.

Как сообщалось, президент США подписал указ о введении дополнительно к существующим пошлины в размере 25% на всю импортируемую сталь и алюминий. "Нашей стране важно иметь сталь и алюминий, произведенные на нашей территории. Речь идет о пошлинах в 25%, без исключений, не важно, из каких стран", - сказал Трамп.