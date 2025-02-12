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Руководители ЕС обсудили с премьер-минстром Канады таможенные пошлины США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - На встрече премьер-министра Канады Джастина Трюдо, председателя Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе обсуждались объявленные США пошлины на импорт, сообщила пресс-служба Европейского совета.

"Лидеры обсудили мировую торговлю, включая ожидаемые тарифы со стороны Соединенных Штатов", - говорится в коммюнике.

Эта встреча состоялась после того, как президент США Дональд Трамп ввел, а потом приостановил высокие таможенные пошлины в отношении канадских товаров. На этой неделе Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на всю импортируемую в страну сталь и алюминий, в том числе из ЕС. В конце января американский президент сделал заявление о желании присоединить Канаду к США в качестве 51-го штата.

В этом контексте участники встречи в Брюсселе "подчеркнули прочные торговые и инвестиционные отношения между Канадой и ЕС и согласились с важностью возобновления усилий по продвижению и диверсификации торговли".

Стороны также заявили, что "вместе продолжат поддерживать инклюзивную, основанную на правилах многостороннюю систему, выстроенную на принципах Устава Организации Объединенных Наций, и будут отстаивать суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ как основополагающие принципы международного права".

Дональд Трамп Евросовет США Урсула фон дер Ляйен Джастин Трюдо Канада Антониу Кошта
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