РЖД в 2025 году снизят закупки электричек для регионов в 1,4 раза

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2025 году закупит и направит в регионы 37 составов пригородных поездов, сообщила компания.

В планах закупок: 1 электропоезд серии ЭП2ДМ (6 вагонов), 18 - серии ЭП3Д (106 вагонов), 17 - серии ЭС104 и ЭС105 "Финист" (100 вагонов), 1 дизель-поезд серии ДП2Д (6 вагонов), а также 10 новых пассажирских вагонов для пригородных поездов, курсирующих на локомотивной тяге.

Новые электрички выйдут пригородные маршруты Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской областей, Приморского и Алтайского края, а также в Башкирии и Дагестане.

Кроме того, 644 вагона пригородных поездов будут обновлены в ходе капремонта.

В 2024 году РЖД закупили 51 новую электричку: 13 электропоездов ЭП2ДМ (88 вагонов), 20 - ЭП3Д (100 вагонов), 18 - ЭС104 "Финист" (90 вагонов) и 35 дополнительных прицепных вагонов (10 вагонов для рельсовых автобусов серии РА-3 "Орлан" и 25 пассажирских вагонов локомотивной тяги). Капремонт в прошлом году прошли 676 вагонов пригородных поездов.

Ранее компания сообщила, что в 2025 году планирует приобрести около 400 новых вагонов для поездов дальнего следования, что на 27% меньше закупок 2024 года.

В конце декабря 2024 года инвестиционная программа РЖД на 2025 год была утверждена в 890,9 млрд рублей, что в 1,4 раза ниже утвержденного размера на 2024 год в 1 275,4 млрд рублей.

В начале февраля глава РЖД Олег Белозеров заявил, что объем инвестпрограммы РЖД в 2025 году превысит 900 млрд рублей благодаря остаткам средств на конец 2024 году. Позднее вице-премьер и председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления компании сообщил, что "в 2024 году был выполнен рекордный объем инвестиционной программы (РЖД - ИФ), он составил почти 1,5 трлн рублей".

Сообщалось, что на обновление подвижного состава в 2025 году компания планирует направить 257,2 млрд рублей.