Поиск

РЖД в 2025 году снизят закупки электричек для регионов в 1,4 раза

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2025 году закупит и направит в регионы 37 составов пригородных поездов, сообщила компания.

В планах закупок: 1 электропоезд серии ЭП2ДМ (6 вагонов), 18 - серии ЭП3Д (106 вагонов), 17 - серии ЭС104 и ЭС105 "Финист" (100 вагонов), 1 дизель-поезд серии ДП2Д (6 вагонов), а также 10 новых пассажирских вагонов для пригородных поездов, курсирующих на локомотивной тяге.

Новые электрички выйдут пригородные маршруты Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской областей, Приморского и Алтайского края, а также в Башкирии и Дагестане.

Кроме того, 644 вагона пригородных поездов будут обновлены в ходе капремонта.

В 2024 году РЖД закупили 51 новую электричку: 13 электропоездов ЭП2ДМ (88 вагонов), 20 - ЭП3Д (100 вагонов), 18 - ЭС104 "Финист" (90 вагонов) и 35 дополнительных прицепных вагонов (10 вагонов для рельсовых автобусов серии РА-3 "Орлан" и 25 пассажирских вагонов локомотивной тяги). Капремонт в прошлом году прошли 676 вагонов пригородных поездов.

Ранее компания сообщила, что в 2025 году планирует приобрести около 400 новых вагонов для поездов дальнего следования, что на 27% меньше закупок 2024 года.

В конце декабря 2024 года инвестиционная программа РЖД на 2025 год была утверждена в 890,9 млрд рублей, что в 1,4 раза ниже утвержденного размера на 2024 год в 1 275,4 млрд рублей.

В начале февраля глава РЖД Олег Белозеров заявил, что объем инвестпрограммы РЖД в 2025 году превысит 900 млрд рублей благодаря остаткам средств на конец 2024 году. Позднее вице-премьер и председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления компании сообщил, что "в 2024 году был выполнен рекордный объем инвестиционной программы (РЖД - ИФ), он составил почти 1,5 трлн рублей".

Сообщалось, что на обновление подвижного состава в 2025 году компания планирует направить 257,2 млрд рублей.

Виталий Савельев Олег Белозеров РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль на "Мосбирже" заметно дорожает к юаню

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к бывшему VTB Bank Europe на 1,8 млрд руб

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Brent подешевела до $76,38 за баррель

ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей

ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2179 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5888 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });