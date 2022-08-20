Автомобиль Aston Martin Шона Коннери ушел с молотка за $2,4 млн

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Серебристый Aston Martin DB5 1964 года, которым владел актер Шон Коннери, был продан на аукционе за $2,4 млн, сообщает в субботу телеканал CNN.

Эта модель Aston Martin - один из автомобилей, на которых ездил главный герой фильмов о Джеймсе Бонде. Коннери, сыгравший в нескольких фильмах Бондианы, ездил на ней в "Голдфингере" (1964 год), и купил такую же машину незадолго до своей смерти в октябре 2020 года.

Автомобиль ушел с молотка за большую сумму, чем ожидалось (от $1,4 млн до 1,8 млн). Покупатель назван не был.

CNN отмечает, что специальная версия Aston Martin DB5, которую использовали для продвижения одного из фильмов о Джеймсе Бонде, была продана в 2019 году за $6,4 млн.