Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Автомобиль Aston Martin Шона Коннери ушел с молотка за $2,4 млн

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Серебристый Aston Martin DB5 1964 года, которым владел актер Шон Коннери, был продан на аукционе за $2,4 млн, сообщает в субботу телеканал CNN.

Эта модель Aston Martin - один из автомобилей, на которых ездил главный герой фильмов о Джеймсе Бонде. Коннери, сыгравший в нескольких фильмах Бондианы, ездил на ней в "Голдфингере" (1964 год), и купил такую же машину незадолго до своей смерти в октябре 2020 года.

Автомобиль ушел с молотка за большую сумму, чем ожидалось (от $1,4 млн до 1,8 млн). Покупатель назван не был.

CNN отмечает, что специальная версия Aston Martin DB5, которую использовали для продвижения одного из фильмов о Джеймсе Бонде, была продана в 2019 году за $6,4 млн.

Шон Коннери
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Скончался Шон Коннери

Новости

Власти Энергодара заявили о новом обстреле Запорожской АЭС

Гутерриш в Стамбуле принял участие в инспекции судна, направляющегося на Украину

Военные РФ сообщили о расследовании отравления главы херсонской администрации Сальдо

Первые российские паспорта выдали в Харьковской области

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о 13 сбитых снарядах РСЗО "Ольха" в районе Каховской ГЭС и Мелитополя

Что случилось этой ночью: суббота, 20 августа

США активно инвестируют в разработку защиты от гиперзвукового оружия

МИД Португалии выступил против запрета россиянам на въезд в ЕС

В варшавском аэропорту задержали 81-летнюю датчанку с героином на 0,5 млн долларов

NASA обнародовало возможные места высадки астронавтов на Луну в 2025 году

NASA обнародовало возможные места высадки астронавтов на Луну в 2025 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });