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Цены на бензин в РФ с 4 до 10 февраля выросли на 0,06% после 0,11% неделей ранее

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 февраля выросли на 0,06% после повышения на 0,11% с 28 января по 3 февраля и на 0,04% с 21 по 27 января 2024 года, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 10 февраля января выросли на 0,85% (общая инфляция за этот период составила 1,53%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 10 февраля составляла 58,81 руб. (на 3 февраля - 58,77 руб.) Стоимость литра АИ-92 равнялась 55,65 руб. (55,61 руб.), АИ-95 - 60,77 руб. (60,74 руб.), АИ-98 - 83,44 руб. (83,40 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 4 по 10 февраля увеличились на 0,05% после роста на 0,12% с 28 января по 3 февраля и на 0,07% с 21 по 27 января. Средняя цена ДТ в стране на 10 февраля составляла 70,77 руб. за литр (70,73 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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