Фон дер Ляйен не увидела смысла в "карательных" пошлинах против ЕС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Торговые войны не имеют смысла, и ЕС готов ответить на вводимые другими сторонами пошлины, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности. председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы верим, что торговые войны и карательные пошлины не имеют смысла", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что неоправданные пошлины на товары из ЕС "не останутся без ответа".

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать вопрос о введении пошлин против тех стран, в которых действуют аналогичные меры против американских товаров. Он отметил, что, в частности, его не устраивает то, как ЕС организовал торговлю с США. "ЕС крайне плохо к нам относился", - заявил Трамп.