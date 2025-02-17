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Источники сообщили, что вопрос полного запрета на экспорт бензина обсудят на совещании у Новака

Совещание намечено на 20 февраля

Источники сообщили, что вопрос полного запрета на экспорт бензина обсудят на совещании у Новака
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Совещание у вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на рынке нефтепродуктов перенесено с 18 на 20 февраля, сообщили "Интерфаксу" несколько источников и подтвердили в аппарате чиновника.

По словам источников, в ходе совещания планируется рассмотреть вопрос полного запрета на экспорт бензина с марта. В настоящее время запрет на экспорт действует до 28 февраля. Под исключение подпали поставки производителей, переработавших в 2022 году свыше 1 млн тонн нефти, по межправительственным соглашениям в рамках индикативных балансов.

На прошлой неделе Новак комментировал инициативу о возможной приостановке экспорта бензина производителями: "Мы будем смотреть, принимать решения, связанные с защитой нашего внутреннего рынка. Это требует тщательного анализа. (...) Мы обязательно проработаем эту инициативу вместе с министерством энергетики".

С инициативой временно приостановить поставки бензинов за границу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Готовы предложить несколько как оперативных, так и стратегических мер. К оперативным относим инициирование обсуждения вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц, что должно стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона", - сообщали журналистам в ведомстве.

Александр Новак ФАС
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