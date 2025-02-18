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Котировки Intel взлетели на 9% на слухах об интересе со стороны TSMC и Broadcom

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Акции американского чипмейкера Intel Corp. заметно дорожают в начале торгов во вторник на сообщениях СМИ о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Broadcom претендуют на покупку активов компании.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Broadcom присматривается к бизнесу Intel в сфере разработки и маркетинга микрочипов. TSMC изучает возможность покупки всех или части заводов компании по производству полупроводниковых компонентов.

По словам источников, никаких решений пока не принято, и Broadcom и TSMC не являются партнерами и работают отдельно друг от друга.

Акции Intel в ходе торгов во вторник дорожают на 9%. За последние пять сессий капитализация компании взлетела на 30%, в том числе на ожиданиях, что власти США окажут поддержку местным чипмейкерам.

Intel переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории на фоне роста конкуренции со стороны таких компаний, как Nvidia Corp. Ранее руководство компании начало процесс отделения бизнеса по непосредственно производству микрочипов, что некоторые аналитики восприняли как сигнал о возможном выделении этого подразделения в отдельную компанию.

Broadcom Intel TSMC США
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