Японский экспорт в январе вырос максимально с августа

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в январе 2025 года увеличился на 7,2% в годовом исчислении, рекордными темпами с августа, и достиг 7,863 трлн иен ($51,8 млрд), сообщил Минфин страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 7,9%. В декабре 2024 года экспорт вырос на 2,8%.

Поставки за рубеж транспортного оборудования увеличились на 12%, в том числе автомобилей - на 11,4%. Экспорт производственного оборудования вырос на 0,8%, химической продукции - на 4,9%, электроприборов - сократился на 0,6%.

Экспорт в США повысился на 8,1%, в Гонконг - на 13,7%, в Тайвань - на 12,7%, в Южную Корею - на 6,1%, в Австралию - на 5%, в Россию - на 7,9%. Между тем поставки в Китай сократились на 6,2%, в Индию - на 1%, в страны Европейского союза - на 15,1%.

Японский импорт в прошлом месяце взлетел на 16,7% и составил 10,622 трлн иен, продемонстрировав самый активный рост с января 2023 года.

Средний прогноз экспертов предполагал рост на 9,7% после подъема на 1,7% в декабре.

Импорт электрооборудования в январе увеличился на 18,2%, одежды - на 19,6%, химической продукции - на 26,2%, компьютеров - на 51,2%, цветных металлов - на 15,8%. Закупки минерального топлива повысились на 4%, в том числе СПГ - на 7,1%.

Поставки в Японию из Китая выросли на 18,3%, США - на 5,3%, Южной Кореи - на 7,9%, Индии - на 60,5%, ЕС - на 38,2%. При этом импорт из Гонконга упал на 9,8%, из России - на 11,7%.

В январе Япония зафиксировала внешнеторговый дефицит в размере 2,759 трлн иен по сравнению с 1,767 трлн иен в том же месяце годом ранее. В декабре был зафиксирован профицит в размере 132,5 млрд иен.

В 2024 году в целом дефицит составил 5,332 трлн иен против 9,522 трлн иен годом ранее.