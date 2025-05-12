Occidental Petroleum в I квартале увеличила чистую прибыль на 6%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 6%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $945 млн, или 77 центов в расчете на акцию, против $888 млн, или 75 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до 87 центов на бумагу с 63 центов.

Выручка выросла на 14% - до $6,843 млрд против $6,01 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 78 центов на бумагу при выручке в $6,83 млрд.

Совокупный объем добычи углеводородов в прошедшем квартале составил 1,391 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 1,172 млн бнэ/с за тот же период годом ранее и 1,463 млн бнэ/с в октябре-декабре. Средняя цена реализации нефти в январе-марте составила $71,07 за баррель против $76,04 за баррель в прошлом году и $69,73 за баррель в предыдущем квартале.

Occidental в первом квартале завершила продажу активов на $1,3 млрд и погасила долги на сумму $2,3 млрд, говорится в сообщении.

С начала 2025 года капитализация Occidental уменьшилась на 10,2% (до $41,5 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 потерял 1,3%.