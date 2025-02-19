РСА допустил пересмотр лимитов выплат в ОСАГО в более прогнозируемой ситуации

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пересмотр лимитов в ОСАГО как по имущественным рискам, так и по рискам ущерба жизни и здоровью возможен при более прозрачной и прогнозируемой ситуации на рынке. Такое мнение высказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на встрече с журналистами.

Комментируя инициативу депутатов, изложенную в законопроекте с предложениями о повышении действующих лимитов в ОСАГО на 30%, президент РСА отметил, что "против этой инициативы в настоящее время высказались как сами автостраховщики, так и Минфин, и Банк России".

По словам Уфимцева, в принципе автостраховщики концептуально поддерживают саму идею необходимости увеличения лимитов, однако они считают этот шаг несвоевременным в настоящий момент.

"Наблюдаемые колебания сегодня не позволяют правильно оценивать ситуацию и составлять какие-либо прогнозы", - уточнил он. - Страховщики не могут прогнозировать, как поведут себя в ближайшее время цены на автозапчасти, что существенно влияет на стоимость восстановительного ремонта в ОСАГО и на уровень убытков".

Уфимцев напомнил, что в марте этого года обновится редакция справочников восстановительного ремонта в ОСАГО, которая отражает изменение цен на автозапчасти, расходные материалы и стоимость нормы часов работы в автосервисах. Также будет учитываться уровень валютного курса за предыдущий период.

Следующая редакция справочников средней стоимости восстановительного ремонта в ОСАГО выйдет в июне этого года. "Но никто не может сказать, каким образом поведет себя в этот период курс валют и цены на автозапчасти в ходе ремонта. Прогнозировать эти процессы пока невозможно", - пояснил Уфимцев. Таким образом, достаточность действующих тарифов в ОСАГО будет возможно уточнить только по факту изменения текущих цен на авторемонт.

Вместе с тем, Уфимцев высказал предположение о целесообразности анализа изменений страховых сумм по рискам ущерба жизни и здоровью и страховых сумм, связанных с выплатами по имущественному ущербу. В противном случае после повышения одних лимитов - по жизни и здоровью - следом через короткий срок может понадобиться увеличивать и лимиты выплат за ущерб имуществу в ОСАГО в связи с увеличившейся стоимостью авторемонта.

Глава РСА напомнил, что предварительный анализ, проведенный РСА по предложению увеличить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО в 4 раза с действующих 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, указывает на необходимость увеличения базового тарифа в ОСАГО примерно на 10%.