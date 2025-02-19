Инфляция в РФ с 11 по 17 февраля составила 0,17%, в годовом выражении подросла до 10,00

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 11 по 17 февраля 2025 года составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%.

Из данных за 17 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 февраля немного ускорилась до 10,00% с 9,96% на 10 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и также до 10,00% с 9,99% на 10 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

За период с 11 по 17 февраля рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,7% (с 4 по 10 февраля - рост на 1,1%), в том числе на картофель - на 2,1%, капусту - на 1,8%, помидоры - на 1,4%, морковь - на 0,8%, бананы - на 0,6%, огурцы - на 0,4%. Снизились цены на лук - на 0,3% и яблоки - на 0,1%.

С 11 по 17 февраля существенно выросли цены на рыбу мороженую - 0,6%, говядину, сметану, хлеб ржаной и водку - на 0,5%, молоко пастеризованное и маргарин - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 0,6%, мясо кур - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на шампуни - на 0,8%, плиты ДСП - на 0,4%. Снизились цены на электропылесосы - на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 17 февраля на уровне 10,00%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 11 по 17 февраля 2025 года инфляция замедлилась до 0,17% (с 0,23% неделей ранее). Продовольственная инфляция на отчетной неделе замедлилась до 0,25% (с 0,39%). На плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 0,71% (с 1,13%), на остальные продовольственные товары - до 0,21% (с 0,32%). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен снизились до 0,06% (с 0,10%). В секторе услуг темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели - 0,15% (после 0,14% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", -говорится в заявлении ЦБ.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России 14 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-14% с 12-13% ранее. ЦБ при этом сохранил прогноз по ставке на 2027 года на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% по-прежнему в 2026 году.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля.

"Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря), по инфляции в 2026 году - 4,6%.