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Рост цен на детское питание на минувшей неделе в РФ существенно ускорился

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Детское питание в РФ на минувшей неделе дорожало ускоренными темпами, рост цен превысил динамику по всем остальным продуктам питания (кроме плодоовощной продукции), статистику по которым приводит Росстат.

Как сообщило статведомство в среду, за неделю с 11 по 17 сентября мясные консервы для детского питания подорожали сразу на 1,5%, хотя неделей ранее было незначительное снижение (на 0,04%).

Рост цен на овощные консервы ускорился до 0,6% с 0,2% неделей ранее. Аналогичная ценовая динамика и на сухие молочные смеси. Фруктово-ягодные консервы для детского питания за неделю подорожали на 1%, неделей ранее рост составлял 0,6%.

Росстат также сообщил, что рост цен на сливочное масло замедлился до 0,1% с 0,4% неделей ранее. "Тормозят" и цены на другую молочную продукцию. Так, сметана подорожала на 0,5% (на 0,8% неделей ранее), творог - на 0,2% (на 0,8%), сыр - на 0,2% (на 0,7%), питьевое ультрапастеризованное молоко - на 0,2% (на 0,5%), пастеризованное - на 0,4% (на 0,7%).

По данным Росстата, за неделю мороженая рыба подорожала на 0,6%, говядина, ржаной хлеб и водка - на 0,5%, маргарин - на 0,4%, сахар-песок, черный чай - на 0,3%, пшеничный хлеб и соль - на 0,2%, баранина, подсолнечное масло, пшено - на 0,1%.

В то же время цены на яйца снизились на 0,6%, мясо кур - на 0,3%, пшеничную муку и макаронные изделия - на 0,2%, гречневую крупу - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
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