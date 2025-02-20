Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,8%, лидируют "Яндекс" и "Русал"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг продолжил рост вечера среды в ожидании свежих геополитических новостей в отношении урегулирования конфликта вокруг Украины, сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $76 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,8%; лидерами подъема выступают акции "Яндекса" (+2,1%) и ОК "Русал" (+2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3297,42 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1148,73 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 февраля, составляет 90,4268 руб. (-91,3 копейки).

Годовая выручка МКПАО "Яндекс" (акции выросли до 4720 рублей) впервые превысила 1 трлн рублей: показатель по итогам 2024 года вырос на 37%, до 1,095 трлн рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA выросла в 1,6 раза, до 188,6 млрд рублей.

По итогам 2025 года "Яндекс" ожидает роста выручки более чем на 30%, а скорректированный показатель EBITDA составит не менее 250 млрд рублей.

Менеджмент "Яндекса" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам за 2024 год в размере 80 рублей на акцию. Рекомендуемая сумма дивидендов аналогична той, которая была утверждена в качестве выплат за I полугодие 2024 года. Внеочередное собрание акционеров "Яндекса" утвердило дивиденды в 80 рублей за акцию в сентябре 2024 года, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

МКПАО "Яндекс" начал выплачивать дивиденды с прошлого года - после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области. По итогам 2024 года скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО выросла на 94%, до 100,9 млрд рублей.

Подорожали утром также акции "Аэрофлота" (+1,9%), "Магнита" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Газпрома" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы").

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Россия и Украина имеют много возможностей на достижение договоренностей для нормализации нынешней ситуации, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. "Шансы на мирное соглашение для Украины, России - хорошие", - приводит Bloomberg его слова.

Также он сказал, что в рамках мер по решению кризиса на следующей неделе в Вашингтон должны прибыть президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер.

Вместе с тем Уолтц заявил, что отношения президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского развиваются в неверном направлении.

"Ясно, что они идут не туда. Но президент Трамп настроен на то, чтобы прекратить бои, добиться прекращения огня и получить более масштабное соглашение", - объяснил советник.

По его словам, еще не все поняли, что "эпоха затяжной бесконечной войны завершилась". Он подчеркнул, что Трамп собирается окончить кризис на Украине и все должны принять это. При этом он подверг критике "нелепую риторику" в отношении планов Трампа, в том числе в связи с желанием Вашингтона обрести доступ к редкоземельным металлам на Украине.

Президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майями, подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании урегулирования украинского конфликта.

"Нужно действовать, нужно действовать быстрее, эта война идет в неправильном направлении", - сказал Трамп.

Тем временем, опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции.

Инфляция в РФ с 11 по 17 февраля составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января. С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%.

Из данных за 17 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 февраля немного ускорилась до 10,00% с 9,96% на 10 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение недельной инфляции в РФ является позитивным фактором, но показатели (с учетом годовой инфляции) находятся на высоких уровнях, которые оставляют мало надежд на смягчение монетарной политики Банка России.

Укрепление рубля пока не приводит к снижению рынка акций. Связано это с тем, что и у рубля, и у акций сейчас одинаковые драйверы роста - ожидания окончания СВО, частичное снятие санкций с России и надежды на потепление отношений со Штатами, полагает эксперт.

Между тем, техническая картина по индексу МосБиржи противоречивая. Индикатор вновь тестирует отметку 3300 пунктов, которую ранее многие называли важной целью роста. Однако этот уровень уже проторгован и не должен стать серьезным препятствием для продолжения подъема. С другой стороны, у рынка есть незакрытый "гэп" от 13 февраля, и индексу МосБиржи неплохо бы спуститься в район 3000 пунктов. Таким образом, рекомендуется иметь свободные деньги для покупок при реализации последнего сценария, который не является обязательным, считает Антонов.

Акции Сбербанка пытаются прорваться через сопротивление 316 руб. При удаче следующей целью роста станет район прошлогодних максимумов - 330 руб. Однако фундаментально более интересны акции Т-банка и Совкомбанка. Но при этом стоит помнить, что укрепление рубля негативно для банков из-за переоценки валютных позиций, поэтому кредитные организации в ближайшее время могут начать демонстрировать временное снижение темпов роста прибыли, предупреждает представитель "Алор брокер".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", целевая цена по акциям "Яндекса" составляет 4990 руб., компания остается фаворитом в секторе, особенно после того, как многие IT-компании, вышедшие на IPO за последние пару лет, находятся под давлением из-за рисков возможного возвращения западных конкурентов. "Яндекс" же доказал, что может успешно конкурировать с Google и завоевывать рыночную долю.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, с технической точки зрения индекс МосБиржи находится сильно выше 50-дневной экспоненциальной средней и выглядит перегретым, согласно индексу относительной силы RSI. "Предполагаем, что в ближайшие дни возможна коррекция индекса вниз, а уровнем поддержки может выступить отметка 3145 пунктов", - считает аналитик.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, краткосрочно взгляд на рынок акций РФ остается осторожным, поскольку основным драйвером колебаний выступают поступающие новости. В течение дня индекс МосБиржи будет колебаться в диапазоне 3270-3310 пунктов. Пока оснований для уверенного закрепления на более высоких ценовых уровнях не наблюдается, считает Локтюхов.

В США в среду индексы акций подросли на 0,1-0,2%, при этом S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,1%) обновили исторические максимумы.

Инвесторы оценивали статистику, корпоративную отчетность, протокол январского заседания Федеральной резервной системы, а также очередные заявления президента США Трампа.

Он заявил во вторник о возможности ввести пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Решение может быть объявлено 2 апреля. Администрация должна завершить оценку торговых мер к 1 апреля.

Между тем, Трамп не исключил, что между США и Китаем может быть заключено новое торговое соглашение. "Это возможно", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста президентского пула. Одновременно он отметил, что в период его первого президентского срока было подписано выгодное торговое соглашение с Китаем.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты просели на 0,2-0,4%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже не изменилась - 3,6%. Аналитики также не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics. Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, четвертый месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают после публикации данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $75,99 за баррель (-0,04% и +0,3% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $72,1 за баррель (-0,4% и +0,4% накануне).

Согласно оценкам API, резервы нефти в стране на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей. Повышение запасов, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд. Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о резервах энергоносителей в четверг в 20:00 МСК.

Цены на нефть выросли накануне на сообщениях СМИ о том, что страны G7 обсуждают варианты усиления механизма действия потолка цен на российскую нефть.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами представителей США и России по Украине, оценивая поступающие сообщения на предмет возможных признаков смягчения санкций против энергетического сектора РФ, отмечает Market Watch.

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