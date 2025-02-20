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Anglo American списала $2,9 млрд стоимости De Beers в 2024 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Anglo American объявила о новом списании балансовой стоимости дочерней De Beers, на этот раз на сумму $2,9 млрд.

Списание объясняется сохраняющейся ситуацией на рынке алмазов и краткосрочными неблагоприятными макроэкономическими условиями.

Годом ранее списания составляли $1,6 млрд.

Корпорация сообщила, что работа по выделению De Beers идет полным ходом, также Anglo принимает меры "по укреплению денежного потока в краткосрочной перспективе и позиционированию De Beers для долгосрочной реализации стоимости".

"Ожидается, что рыночные условия останутся сложными в 2025 году, поскольку огранка бриллиантов остается сдержанной, а игроки отрасли продолжают контролировать уровни запасов", - говорится в пресс-релизе.

EBITDA De Beers по итогам 2024 года была отрицательной, на уровне $25 млн (годом ранее - положительная - $72 млн).

Консолидированная выручка упала на 23%, составив $3,29 млрд на фоне 28%-го падения объемов продаж (до 17,88 млн карат) и роста издержек до $93 за карат с $71/карат годом ранее. Средняя цена за карат при этом за счет улучшения ассортимента выросла до $152 с $147 годом ранее.

Скорректированная EBITDA margin упала до 35% с 48% в предыдущем году.

De Beers продолжает уделять особое внимание управлению оборотным капиталом, и, несмотря на снижение объемов продаж, запасы немного сократились по сравнению с прошлым годом благодаря тщательному управлению производством, закупками и запасами на последующих этапах переработки, пояснила Anglo.

"В среднесрочной перспективе ожидается, что сокращение производства, объявленное рядом производителей, в сочетании со стабилизацией спроса в Китае и нормализацией уровней запасов в отрасли приведут к скромному росту цен на алмазы. Ожидается, что потребительский спрос и пополнение запасов розничными торговцами будут поддерживаться маркетингом натуральных алмазов, при этом долгосрочные перспективы для отрасли натуральных алмазов останутся благоприятными", - полагает Anglo.

После отказа в 2024 году от сделки с BHP, предлагавшей поглощение за $49 млрд, Anglo представила стратегию по переориентации на медь и железную руду, а также сельскохозяйственные удобрения. Эта стратегия включает продажу De Beers и разделение южноафриканского платинового подразделения Amplats. С учетом продажи угольного бизнеса и никелевых активов, Anglo получит в общей сложности до $5,3 млрд валовой выручки, сообщал глава компании Данкан Ванблад.

Anglo American De Beers BHP Amplats Китай Южная Африка
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