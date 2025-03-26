Anglo American начала переговоры с банками о возможном IPO De Beers

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Anglo American начала предварительные переговоры с банками о возможном листинге алмазного подразделения De Beers, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это станет заключительным и самым сложным этапом радикальной реструктуризации компании, отмечает агентство. При этом Anglo American придерживается двухвекторного процесса в своих усилиях по выходу из De Beers, пытаясь найти покупателя для испытывающего трудности бизнеса, а также начиная подготовку к IPO в качестве резервного решения.

В 2024 году Anglo American пообещала инвесторам выйти из алмазного бизнеса в рамках масштабной реорганизации.

С тех пор компания договорилась о продаже угольных и никелевых рудников, а также собирается выйти из платинового бизнеса в конце этого года.

Представитель Anglo American отказался от комментариев.

В феврале компания объявила о списании балансовой стоимости De Beers по итогам 2024 года в размере $2,9 млрд. Это было связано с ситуацией на рынке алмазов и краткосрочными неблагоприятными макроэкономическими условиями.

Годом ранее списания составляли $1,6 млрд.