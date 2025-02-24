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Цены на нефть перешли к умеренному росту, Brent торгуется у $74,6 за баррель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к умеренному росту после снижения ранее на торгах в понедельник.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:38 по Москве торгуются по $74,58 за баррель, что на $0,15 (0,2%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,1 (0,14%), до $70,5 за баррель.

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник утвердил 16-й пакет ограничительных мер в отношении РФ. Новые санкции, в частности, будут распространяться на поставки товаров, связанных с развитием нефтегазовых проектов в России, а также на 74 танкера из третьих стран.

Некоторую поддержку ценам оказывает отсутствие ясности относительно запланированного на апрель наращивания нефтедобычи ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что альянс может отложить сворачивание добровольных ограничений по добыче на более поздний срок.

"Любая задержка приведет к изменению баланса спроса и предложения, в результате чего ситуация на рынке будет более напряженной, чем мы ожидали", - пишет аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Он отмечает, что такая задержка, вероятно, не понравится президенту США Дональду Трампу, который призывает ОПЕК+ к увеличению поставок.

Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания возобновления поставок топлива из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта. Нормализация ситуации в регионе может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России.

Между тем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на семь и составило 488 штук. Число газовых установок сократилось на две, до 99 единиц.

Brent WTI
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