"АЛРОСА" утвердила вторую программу биржевых бондов на 200 млрд рублей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. По усмотрению эмитента будет предусмотрена возможность досрочного, в том числе частичного досрочного погашения облигаций, размещаемых в рамках программы.

Первая программа биржевых бондов эмитента на 100 млрд рублей была зарегистрирована Московской биржей в октябре 2021 года, в рамках нее было размещено два выпуска облигаций на 70 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 95 млрд рублей и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн.