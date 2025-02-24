Аналитики UBS допустили рост капитализации Rheinmetall еще на 35%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Германская оборонная компания Rheinmetall AG может получить значительную поддержку за счет ожидаемого роста оборонных расходов при новом правительстве Германии, полагают аналитики банка UBS.

Они улучшили рекомендацию для бумаг компании до "покупать" и повысили целевую цену до 1208 евро за акцию. На торгах в понедельник акции Rheinmetall дорожают на 3,5% и стоят рекордные 925 евро за бумагу. За последние три года капитализация компании увеличилась более чем в 9 раз.

В минувшие выходные на выборах в Бундестаг победу одержал альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Лидер альянса Фридрих Мерц планирует сформировать новое правительство в течение двух месяцев.

"Расходы на оборону вырастут даже в случае негативного исхода выборов, - написали аналитики UBS. - У нового правительства есть различные инструменты для наращивания расходов, включая повышение налогов или перераспределение бюджета".

Сейчас в Германии действует правило, ограничивающее дефицит бюджета, и у победившей партии не будет необходимых двух третей в парламенте, чтобы отменить его. Тем не менее эксперты полагают, что увеличение госрасходов необходимо для оживления стагнирующей германской экономики, и что оборонная отрасль будет в числе основных приоритетов.