Поиск

Нефть Brent подорожала до $75,22 за баррель на фоне санкций США против Ирана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются во вторник на фоне введения Вашингтоном новых санкций против нефтяного сектора Ирана.

Госдепартамент США сообщил, что под санкции подпадают физические, юридические лица и суда, связанные с нефтехимической промышленностью и транспортировкой иранской нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $75,22 за баррель, что на $0,44 (0,59%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,35 (0,5%), до $74,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,5 (0,71%), до $71,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,3 (0,4%), до $70,70 за баррель.

Сообщения о новых санкциях против Ирана "помогают WTI удержаться выше психологически важного уровня в $70 за баррель", отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, слова которого приводит Market Watch.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров по Украине и ждут возобновления поставок нефти из иракского Курдистана.

Ранее стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции. Заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил в понедельник, что экспорт нефти будет возобновлен, как только будет получено согласие турецкой стороны, с которой обсуждаются технические аспекты восстановления поставок. Он выразил надежду, что это произойдет в ближайшие пару дней.

нефть США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подтвердил, что ряд компаний России и США обсуждают крупные проекты

Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Президент РФ выразил готовность работать с американцами по редкоземельным металлам

Евросоюз оформил развод с российским алюминием. Обзор

Евросоюз оформил развод с российским алюминием. Обзор

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Великобритания ввела санкции против УК "Сибантрацит" и группы "Русская энергия"

Евросоюз намерен интегрировать энергорынки Молдавии и Украины к 2027 году

Великобритания ввела санкции в отношении автодилера "Авилон" и его экс-главы

Великобритания ввела санкции в отношении автодилера "Авилон" и его экс-главы

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

Под санкции ЕС подпали руководители "ОАК", "Алмаз-Антея" и "Туламашзавода"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });