Нефть Brent подорожала до $75,22 за баррель на фоне санкций США против Ирана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются во вторник на фоне введения Вашингтоном новых санкций против нефтяного сектора Ирана.

Госдепартамент США сообщил, что под санкции подпадают физические, юридические лица и суда, связанные с нефтехимической промышленностью и транспортировкой иранской нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $75,22 за баррель, что на $0,44 (0,59%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,35 (0,5%), до $74,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,5 (0,71%), до $71,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,3 (0,4%), до $70,70 за баррель.

Сообщения о новых санкциях против Ирана "помогают WTI удержаться выше психологически важного уровня в $70 за баррель", отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, слова которого приводит Market Watch.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров по Украине и ждут возобновления поставок нефти из иракского Курдистана.

Ранее стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции. Заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил в понедельник, что экспорт нефти будет возобновлен, как только будет получено согласие турецкой стороны, с которой обсуждаются технические аспекты восстановления поставок. Он выразил надежду, что это произойдет в ближайшие пару дней.