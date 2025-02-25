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США ввели санкции в отношении организаций и судов, связанных с нефтехимией Ирана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США ввели санкции против физических, юридических лиц и судов, связанных с нефтехимической промышленностью Ирана и транспортировкой иранской нефти, сообщил госдеп.

"Госдепартамент и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводят санкции против организаций и судов за их причастность к нефтяной и нефтехимической промышленности Ирана", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс.

Под санкции попадают 22 человека и 13 судов транспортных компаний из Суринама, Индии, Китая, Малайзии, которых Госдеп называет "сетью посредников", участвующих в "погрузке и доставке иранской нефти покупателям в Азии".

"Нынешние санкции являются первым шагом в реализации кампании президента Трампа по оказанию максимального давления на режим Ирана", - подчеркнула Брюс.

Ранее президент Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Трамп заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.

США Иран суда санкции
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