Средства юрлиц в банках в январе выросли на 0,5%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в январе выросли на 0,5% (или на 335 млрд руб.) после роста на 2,1% в декабре, в том числе благодаря поступлению бюджетных средств по госконтрактам в декабре-январе, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Прирост корпоративных средств в январе обеспечили валютные остатки (+510 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или +4,8%), тогда как рублевые - сократились на 175 млрд руб. (-0,3%). Объем средств юрлиц в банках на 1 февраля составлял 61,2 трлн руб.

Сезонный отток средств населения из банков в январе составил умеренные 0,8% (-0,5 трлн руб.) после роста на 7,2% (+3,9 трлн руб.) в декабре. "Подобное происходит каждый год: в декабре выплачиваются премии и бонусы по итогам года и авансируются социальные платежи, а в январе люди снимают часть средств со счетов и в целом много тратят из за длинных праздников", - отмечает ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что, как правило, в январе отток средств физлиц из банков значительно больше (2,3-2,7 % в 2021-2023 годах). ЦБ считает, что в этот раз он меньше обычного из-за сохранения высоких ставок по вкладам.

Объем средств физлиц на 1 февраля составил 56,9 трлн руб.

Рублевые средства населения в январе сократились на 0,9% (-0,5 трлн руб.): отток произошел только с текущих счетов (-1,2 трлн руб., или -7,8%), тогда как срочные вклады выросли (+0,7 трлн руб., +1,9%).

Средства физлиц в валюте практически не изменились (+20 млрд руб., +0,5%).

Средства на счетах эскроу продолжили сокращаться - на 113 млрд руб., или на 1,8%, после снижения на 8,8% в декабре). По предварительным данным, в январе было раскрыто счетов на 415 млрд руб., что значительно выше среднемесячного объема в 2024 году (за исключением декабря) - 300 млрд рублей.

Госсредства в банках в январе выросли на умеренные 0,5 трлн руб. (+4,8%) после значительного уменьшения в декабре (-19,4%). Приток мог бы быть больше, если бы не существенный объем госрасходов, отмечает ЦБ.

На фоне притока госсредств банки почти на четверть сократили привлечения от Банка России (-1 трлн руб., -22,9 %%). В основном снизились кредиты под залог нерыночных активов - на 1 трлн руб.