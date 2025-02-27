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Менеджмент Сбербанка выполнил в 2024 году все поставленные цели

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2024 году выполнил все поставленные перед менеджментом цели, восстановил достаточность капитала до уровня, необходимого для выплаты дивидендов, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на конференц-звонке.

"Что очень важно, мы восстановили достаточность общего капитала по нормативу Н20.0 по группе до 13,3%. Данный показатель является основным критерием для определения уровня дивидендных выплат. Хочу сказать, что это был, наверно, самый трудно управляемый параметр у нас, но, слава богу, мы выполнили все наши цели на прошлый год", - заявил Греф.

"Нет ни одного параметра, которые были установлены перед командой топ-менеджмента, который бы не был достигнут нами за прошлый год", - подчеркнул он.

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 580,3 млрд руб.

Стратегия банка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Греф отметил, что минимальный уровень достаточности капитала в 13,3% у Сбера учитывает увеличение макроэкономических надбавок и антициклической надбавки. Минимальный уровень достаточности капитала системно значимых банков с учетом принятых регуляторных мер к 2028 году до 12%.

"У нас были огромные дискуссии на наблюдательном совете, набсовет раскололся. В конце концов это решение (по минимальному уровню в 13,3% - ИФ) было принято, и всем казалось тогда, что в части антициклической надбавки мы перебираем, что этого не будет", - заявил глава Сбербанка.

Банк не видит рисков такого повышения требований к капиталу, которое бы помешало ему выполнять обязательства по выплате дивидендов.

"Я не уверен, что ЦБ выдержит тот темп, который они планируют (по повышению надбавок к капиталу - ИФ). В силу того, что, извините меня, многие банки окажутся под ватерлинией в этом случае, им придется очень много банков отправить за пределы, скажем так, игрового поля бэнкинга, и это не очень реально", - предположил Греф.

"Но если это случится, то по плану в 2028 году уровень достаточности (для крупнейших банков - ИФ) будет 12%, мы как раз из этого исходили. Наш уровень достаточности будет вполне себе приемлем", - отметил он.

"Если такой темп будет продолжаться, может быть, мы поднимем планку достаточности к 2028 году, но это сейчас опять не очень актуально. Это (увеличение регуляторных требований к капиталу - ИФ) точно не является поводом, чтобы мы не выполняли наши обязательства по дивидендам", - заявил глава Сбербанка.

Герман Греф Сбербанк Сбер
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