Суд удовлетворил иск о приостановке корпправ американского владельца компании "Русский стандарт водка"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области на заседании в четверг удовлетворил иск Минфина РФ к американской Roust Corporation - владельцу компании "Русский стандарт водка".

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке суда.

Детали решения не приводятся. Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщалось, исковое заявление Минфина касалось приостановки корпоративных прав Roust Corporation в отношении компании "Русский стандарт водка". В ноябре прошлого года она была включена в перечень экономически значимых организаций, что дало Минфину право на обращение в суд с таким заявлением.

В четверг же суд удовлетворил иск Минфина РФ о приостановке корпоративных прав кипрской Pasalba Ltd (акционер компании "Руст Россия").

Минфин объяснял, что иностранные холдинговые компании Pasalba Ltd и Roust Corporation в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению деятельности АО "Руст Россия" и ООО "Русский стандарт водка" (РСВ).

Обе компании входят в ГК "Руст", которая является одним из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в РФ. АО "Руст Россия" занимается оптовой торговлей алкогольной продукцией, РСВ - производитель премиальной водки.

Ранее сообщалось, что около 91% РСВ принадлежит американской Roust Corporation, 9% - российскому АО "Руст Инк". Основным владельцем "Руст Россия" в ЕГРЮЛ указывалась кипрская Pasalba Ltd. Основателем и председателем совета директоров ГК "Руст" является Рустам Тарико.