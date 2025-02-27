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Сбербанк в 2024 г. увеличил вознаграждение ключевому управленческому персоналу на 50%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2024 году увеличил вознаграждение ключевому управленческому персоналу на 51,5% - до 25,3 млрд рублей с 16,7 млрд рублей в 2023 году, следует из отчета кредитной организации по МСФО.

Сбер в 2024 году привел периметр ключевого управленческого персонала в соответствие с ролями и полномочиями топ-менеджмента (пересчитал в соответствии с этим данные за 2023 год). Ключевой управленческий персонал группы включает членов наблюдательного совета и правления банка, старших вице-президентов, в том числе руководителей функциональных блоков, руководителей филиалов - председателей территориальных банков и их непосредственных заместителей, председателей и их заместителей коллегиальных органов.

В отчетности Сбербанка по РСБУ ранее сообщалось, что кредитная организация в 2023 году выплатила вознаграждение ключевому управленческому персоналу и высшему менеджменту в размере 28 млрд рублей. Эта категория менеджеров насчитывает 650 человек.

Сбербанк
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