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ЦБ зарегистрировал допэмиссию Segezha, размещаемую по закрытой подписке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России утвердил решение о госрегистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга ПАО "Группа компаний "Сегежа" (Segezha Group), размещаемых путем закрытой подписки.

Как сообщил ЦБ, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-87154-H-002D.

Решение о размещении допэмиссии, основной целью которой является привлечение средств для снижения долговой нагрузки, акционеры Segezha приняли два месяца назад, в конце декабря 2024 года.

Предельный объем допэмиссии определен на уровне 62 млрд 760 млн акций, цена размещения - 1,8 рубля/бумага. Размер допэмиссии, как отмечали в компании, установлен исходя из планов по привлечению до 101 млрд рублей.

Допэмиссия пройдет в пользу группы АФК "Система" и "ряда внешних инвесторов", в числе которых указаны четыре специализированных финансовых общества - "Галлий Капитал", "Иридий Финанс", "Неон Финанс" и АО "Интербиз".

Полученные в результате допэмиссии средства будут направлены на погашение долга лесопромышленного холдинга, который по состоянию на 30 сентября 2024 года составлял 143,5 млрд рублей, соотношение чистого долга к LTМ OIBDA равнялось 13х.

В настоящее время уставный капитал Segezha состоит из 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%.

В случае размещения допэмиссии в полном объеме, уставный капитал Segezha может увеличиться в 5 раз.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha стала публичной компанией, проведя IPO на 30 млрд рублей по цене 8 рублей/акция.

Segezha Segezha Group АФК "Система" Банк России
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