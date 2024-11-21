Потенциальными участниками SPO Segezha станут АФК и основные кредиторы компании

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Допэмиссия акций лесопромышленного холдинга Segezha Group, в рамках которой компания планирует привлечь до 101 млрд рублей, пройдет по закрытой подписке в пользу контролирующего акционера АФК "Система" и, как ожидается, основных кредиторов холдинга, сообщил на телеконференции вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Антон Рожков.

"Конечно, участник предполагается в основном мажоритарный акционер. С учетом его участия здесь, наверное, стоит отметить, что это в очередной раз показывает рынку и подтверждает веру акционера не только в лесную промышленность, но и в стратегию развития группы компаний Segezha после вывода ее на публичный рынок. Среди участников потенциально могут быть основные кредиторы", - сказал он.

"Понимая, что процесс длинный, говорить о каких-то деталях мы можем в момент размещения. Я предлагаю дождаться этого момента в следующем году", - добавил топ-менеджер.

Как сообщила 20 ноября компания, вопрос о допэмиссии акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 26 декабря, дата закрытия реестра - 3 декабря. Организационный процесс проведения SPO займет примерно 4 месяца, уточнил на телеконференции Рожков.

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