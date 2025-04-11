Банк ВТБ обсуждает реструктуризацию долга Segezha

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ обсуждает с лесопромышленным холдингом Segezha Group варианты решения проблемы высокой долговой нагрузки компании, окончательного решения о форме реструктуризации пока не принято, сообщил "Интерфаксу" глава банка Андрей Костин.

"Речь сейчас идет о том, что Segezha надо кредиты реструктурировать, будет ли здесь какое-то участие в конверсии долга - этот вопрос не решен, нет", - сказал он.

По мнению Костина, Segezha - "хорошее предприятие", а высокий уровень долга - это "временные проблемы".

"Поэтому речь идет о реструктуризации кредитов. Мы этим занимаемся и взаимодействуем", - добавил он.

Чистый долг Segezha на конец III квартала 2024 года составлял 143,5 млрд рублей, соотношение чистого долга к LTМ OIBDA - 13х. По итогам года компания еще не отчитывалась, но источник "Интерфакса" в марте указывал оценку чистого долга холдинга на уровне более 150 млрд рублей.

В марте источники агентства сообщали, что банки-кредиторы Segezha, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и МКБ, могут фактически в счет долга выкупить более половины объявленной допэмиссии акций Segezha, получив гарантию выхода из капитала компании в будущем.

Объявленный Segezha предельный объем размещения составляет 62,76 млрд акций по цене 1,8 рубля за штуку. "Система", по данным одного из собеседников агентства, готова приобрести акции на сумму до 50 млрд рублей. Сопоставимую часть допэмиссии, максимально на 60 млрд рублей, могут выкупить банки-кредиторы с тем, чтобы Segezha из полученных средств закрыла перед ними часть долга. Фактически это конвертация долга в капитал, только по усложненной схеме, говорил один из источников.

Для реализации данной схемы компания и банки обсуждают с ЦБ смягчение требований регулятора к размеру резервирования и достаточности капитала под эту сделку, сообщали собеседники агентства.

Условия участия банков в допэмиссии Segezha предусматривают продажу полученных долей через три года в случае роста капитализации компании, либо постепенный выход из капитала холдинга с согласованной доходностью, если стоимость акций Segezha в 2028 году не вырастет (сейчас одна бумага на ММВБ стоит около 1,9 рубля).

Сейчас уставный капитал Segezha состоит из 15,69 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. В случае размещения допэмиссии в полном объеме уставный капитал Segezha может увеличиться в 5 раз.

ЦБ зарегистрировал допэмиссию Segezha 28 февраля. Как сообщалось в материалах компании, бумаги размещаются по закрытой подписке в пользу АФК "Система" и четырех специализированных финансовых обществ - "Галлий Капитал", "Иридий Финанс", "Неон Финанс" и АО "Интербиз". Акционеры Segezha могут реализовать преимущественное право выкупа акций до 17 апреля.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha стала публичной компанией, проведя IPO на 30 млрд рублей по цене 8 рублей за акцию.