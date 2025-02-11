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Глава РСПП Шохин не ждет снижения ставки ЦБ раньше апреля

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, в конце января от лица бизнеса пообещавший овации председателю Банка России Эльвире Набиуллиной в случае снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров банка, считает наиболее вероятным сценарием сохранение "ключа", а снижение ждет не ранее апреля.

"У меня ожидание, что ставка сохранится на прежнем уровне. Центральный банк должен еще до апреля оценить, как влияет ключевая ставка и регуляторика Центрального банка, которая тоже обновляется, не только на кредитную активность заемщиков, физических и юридических лиц, но и на состояние экономики. Я думаю, что было бы разумно сейчас не то чтобы взять паузу, но действительно мониторить вместе с правительством все аспекты влияния денежно-кредитной политики и ставки на экономику и в равной степени выработать механизмы и инструменты сбалансированные денежно-кредитной и бюджетно-финансовой политики", - сказал он журналистам.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 14 февраля.

На предыдущем заседании в декабре 2024 года банк сохранил ставку на уровне 21% вместо ожидавшегося повышения. Тогда Шохин говорил, что бизнес поддерживает решение банка, так как оно позволит оценить эффекты от ранее проведенного неоднократного повышения "ключа", а также выработать решения по оптимизации поддержки отраслей в рамках возобновившей свою работу под председательством вице-премьера Александра Новака подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отраслей экономики.

Повышение либо снижение ставки в феврале глава РСПП считает маловероятным из-за неопределенной ситуации в экономике.

"Были разноречивые сигналы, в том числе, с одной стороны, есть оценки от бизнеса, что замедляется инвестиционная активность, что есть неплатежи от контрагентов и так далее, а с другой стороны, PMI, индекс деловой среды, вдруг вырос неожиданно в январе до 53%. То есть разноречивые сигналы. И, так сказать, с одной стороны мы видим, что кредитная активность снижается, но инфляция - то она повысилась, то начала снижаться на этой неделе. Поэтому устойчивые тренды пока еще поймать трудно. Но я думаю, что именно поэтому повышения точно не должно быть. Но и на снижение Центральный банк не решится. А апреле уже можно решаться и на снижение", - полагает он.

Мнение, что переход к снижению ключевой ставки возможен не ранее апреля, Шохин уже высказывал в конце января на встрече со студентами в Новосибирске. "После апреля, мне кажется, можно снижать ставку, если снизить ставку в феврале, мы будем аплодировать и носить Эльвиру Сахипзадовну (Набиуллину, председателя ЦБ - ИФ) на руках", - заявил он тогда, предупредив, что, если ставка будет, напротив, повышаться, это приведет к проблемам в виде неплатежей и банкротств предприятий.

Александр Шохин РСПП правительство Александр Новак Эльвира Набиуллина Банк России
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