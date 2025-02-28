ЦБ РФ сохранил макролимиты по потребкредитам на II квартал на уровне I квартала

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил на II квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам и займам на уровне I квартала текущего года, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что ужесточение банками требований к заемщикам привело к остановке роста портфеля потребкредитов. В январе 2025 года задолженность в этом сегменте сократилась на 0,3% после снижения на 1,9% в декабре.

Меры по ужесточению макропруденциальной политики ЦБ позволили значительно улучшить структуру кредитования, говорится в сообщении регулятора. Доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% снизилась с 60% в II квартале 2023 года до 26% в IV квартале 2024 года. Помимо этого, банки накопили макропруденциальный буфер по потребительским кредитам в размере 827 млрд рублей (6,5% от портфеля потребительских кредитов), который в дальнейшем может быть использован банками для покрытия потенциальных потерь по кредитам.

Банки со своей стороны, в связи с принятыми макропруденциальными мерами и ухудшением платежной дисциплины по ранее выданным кредитам, ужесточали требования к новым заемщикам. В результате уровень одобрения заявок на кредит наличными снизился с 29% в III квартале 2023 года до 17% в IV квартале 2024 года; по кредитным картам - с 29% до 22%. Наибольшее снижение уровня одобрений заявок пришлось на IV квартал 2024 года.

При этом в сегменте займов МФО рост задолженности продолжается (на 14% в IV квартале 2024 года после 10% в III квартале 2024 года). В то же время задолженность по займам МФО по-прежнему несопоставима с задолженностью по необеспеченным потребительским кредитам (менее 4% от задолженности по потребительским кредитам).

"С учетом того, что банки самостоятельно ужесточают требования к заемщикам и ограничивают выдачу рискованных кредитов, а рост задолженности по займам МФО не создает угроз для финансовой стабильности, Банк России сохранил текущие значения МПЛ на II квартал 2025 года", - говорится в сообщении ЦБ.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на III квартал Банк России примет в апреле 2025 года с учетом динамики качества кредитного портфеля, уровня долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.