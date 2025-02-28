Сменился глава подконтрольной агрохолдингу "Степь" компании "РЗ Агро"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Компанию "РЗ Агро" возглавил Борис Шивидов, сообщается в ЕГРЮЛ.

На этом посту он сменил Стефана Мак Фарлана, который был гендиректором с 2017 года.

"РЗ Агро" контролируют агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") вместе с членами семьи Луи-Дрейфус (через RZ Agro Holding Ltd.),

Шивидов является членом советов директоров нескольких компаний, которые входят в агрохолдинг "Степь". Это, в частности, АО "Новопластуновское", "Кубанская степь", "Имени героя ВОВ Данильченко В.И.". Эти хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур.

Как сообщалось, площадь земельного банка "РЗ Агро" составляет более 100 тыс. га. По данным аудиторско-консалтинговой компании BEFL по состоянию на июнь 2024 года, "Степь" вместе с "РЗ Агро" занимает 6-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в РФ с 578 тыс. га.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.



