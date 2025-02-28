Поиск

Сменился глава подконтрольной агрохолдингу "Степь" компании "РЗ Агро"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Компанию "РЗ Агро" возглавил Борис Шивидов, сообщается в ЕГРЮЛ.

На этом посту он сменил Стефана Мак Фарлана, который был гендиректором с 2017 года.

"РЗ Агро" контролируют агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") вместе с членами семьи Луи-Дрейфус (через RZ Agro Holding Ltd.),

Шивидов является членом советов директоров нескольких компаний, которые входят в агрохолдинг "Степь". Это, в частности, АО "Новопластуновское", "Кубанская степь", "Имени героя ВОВ Данильченко В.И.". Эти хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур.

Как сообщалось, площадь земельного банка "РЗ Агро" составляет более 100 тыс. га. По данным аудиторско-консалтинговой компании BEFL по состоянию на июнь 2024 года, "Степь" вместе с "РЗ Агро" занимает 6-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в РФ с 578 тыс. га.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.


РЗ Агро агрохолдинг "Степь" АФК "Система" Борис Шивидов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Курс биткойна продолжил падение, опускался ниже $80 тысяч

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Рынок МФО РФ в 2024 г. вырос в 1,5 раза за счет "дочек" банков и маркетплейсов

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });