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Агрохолдинг "Степь" получил контроль над компаниями семьи Луи-Дрейфус в РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система" ) получил контроль над компанией "РЗ Агро" (основное юрлицо - "Русская земля"), которую до этого он контролировал вместе с членами семьи Луи-Дрейфус (Франция).

Как сообщается в ЕГРЮЛ, с 14 марта гендиректором компании "Русская земля" является Борис Шивидов. Ранее он также возглавил "РЗ Агро". На этих постах Шивидов сменил Стефана Мак Фарлана, который был гендиректором "РЗ Агро" с 2017 года, "Русской земли" - с 2018 года.

Шивидов является членом советов директоров нескольких компаний, которые входят в агрохолдинг "Степь". Это, в частности, АО "Новопластуновское", "Кубанская степь", "Имени героя ВОВ Данильченко В.И.". Эти хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур.

В агрохолдинге "Степь" от комментариев отказались.

Источник, знакомый со сделкой, подтвердил "Интерфаксу", что французские партнеры "Степи" вышли из бизнеса, теперь "РЗ Агро" полностью принадлежит агрохолдингу. "Это логично, что "Степь" взяла в свои руки "РЗ Агро", это было ожидаемо. Сделка была закрыта какое-то время назад, сейчас в компании поменялся менеджмент. "Развод" с французскими партнерами произошел полюбовно", - сказал он.

Сумма сделки неизвестна. Но, как считает источник, рыночная стоимость перешедшей агрохолдингу земли составляет от 150 до 200 тыс. рублей за гектар в зависимости от конкретной локации. "Сделка прошла с большими дисконтом", - сказал он.

Согласно отчетности, выручка компании "Русская земля" в 2023 году (более поздних данных пока нет) составила 1,042 млрд рублей против 2,259 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль - 973 млн рублей против 1,846 млрд рублей соответственно.

Компания объединяет восемь хозяйств с земельным банком более 100 тыс. га.

По данным аудиторско-консалтинговой компании BEFL по состоянию на июнь 2024 года, "Степь" вместе с "РЗ Агро" занимала 6-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в РФ с 578 тыс. га.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

Русская земля Агрохолдинг "Степь" РЗ Агро Борис Шивидов Франция
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