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Brent подешевела до $71,17 за баррель на решениях ОПЕК+ и новых пошлинах Трампа

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются во вторник на решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры.

Во вторник также должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $71,17 за баррель, что на $0,45 (0,63%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,19 (1,6%), до $71,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,22 (0,32%), до $68,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,39 (2%), до $68,37 за баррель.

"Нефтяной рынок находится под давлением с двух фронтов, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV, имея в виду решение ОПЕК+ и пошлины Трампа. - Возможные ответные меры на шаги Трампа будут означать дальнейшую эскалацию, что ухудшит перспективы экономического роста и спроса на нефть".

Как сообщалось, страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут ее постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.

В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".

нефть ОПЕК+ Дональд Трамп США Мексика КНР
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