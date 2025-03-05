Минфин с начала года разместил ОФЗ на 1,011 трлн рублей, досрочно выполнив план

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов с начала 2025 года и по 5 марта включительно разместило облигации федерального займа (ОФЗ) в общей сложности на сумму 1,011 трлн рублей по номиналу (без учета дополнительных размещений после аукционов 5 марта) при плане на первый квартал 1 трлн рублей по номиналу.

Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) с начала года составил 776,828 млрд рублей.

Досрочного выполнения плана размещения на первый квартал Минфину удалось достичь лишь за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) или "инфляционных" выпусков (ОФЗ-ИН). Наибольшие объемы размещения ОФЗ на первичных аукционах были зафиксированы 12 февраля (на сумму 224,758 млрд рублей по номиналу при выручке 163,294 млрд рублей) и 5 марта - на сумму 217,983 млрд рублей по номиналу при выручке 177,628 млрд рублей.

Минфин в первом квартале 2025 года планировал разместить облигации федерального займа объемом 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 11 аукционных дней: по четыре в феврале и марте, три - в январе. Таким образом, до конца первого квартала осталось еще три аукционных дня.

Минфин в среднесрочной перспективе будет стремиться к тому, чтобы доля облигаций федерального займа с плавающим купоном в структуре внутреннего госдолга была на уровне около 30%, сообщил 4 марта замминистра финансов Владимир Колычев. Добившись исполнения прошлогодней программы заимствований за счет массированного размещения флоатеров в декабре, Минфин с начала этого года не размещал ОФЗ-ПК, предлагая рынку только облигации с фиксированной доходностью.

"В целом флоатеры у нас остаются в загашнике, в нашем арсенале. Это хороший инструмент, который в момент, когда на рынке нестабильность, позволяет, с одной стороны, участникам рынка не набирать процентного риска, а с другой стороны, нам - выполнять программу заимствований. Но при этом мы понимаем, что доля этих инструментов уже в выпущенном госдолге довольно большая, несет, естественно, процентные риски для бюджета. Наши целевые параметры в доле таких инструментов находятся на диапазоне 20-30%, а сейчас мы ближе к 50%, 45% плюс-минус. Поэтому среднесрочно мы будем выходить на что-то возле 30%", - сказал Колычев.

Это предполагает, что Минфин будет преимущественно выпускать инструменты с фиксированной доходностью, но в периоды повышенной волатильности продолжит размещать флоатеры, пояснил замминистра.

"В любом случае ликвидность этого сегмента рынка должна поддерживаться на приемлемом уровне, поэтому так или иначе какое-то фоновое размещение в любом случае будет", - сказал Колычев, отвечая на вопрос о перспективах выхода Минфина на рынок с флоатерами до конца этого года.

В 2024 году Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 4,37 трлн рублей по номиналу, объем выручки (объем средств, вырученных от продажи по рыночной стоимости) составил 4,002 трлн рублей при плане в 3,921 трлн рублей. Более половины от всего объема размещенных в прошлом году ОФЗ (порядка 54%) пришлось на IV квартал, когда были проданы бумаги на сумму 2,361 трлн рублей по номиналу (или 2,166 трлн рублей по рыночной стоимости). Большая часть привлечений была обеспечена двумя выпусками ОФЗ-ПК нового типа. Оба этих выпуска номинальным объемом по 1 трлн рублей каждый были зарегистрированы Минфином за несколько дней до соответствующих первичных аукционов. В итоге первый из них был полностью продан на аукционе 4 декабря, а второй - также полностью размещен на аукционе 11 декабря. Только за счет размещения этих двух выпусков квартальный план Минфина был исполнен на 83,3%.

"В декабре мы много размещали (флоатеров - ИФ). Конечно, мы будем пытаться размещаться более равномерно. Ненужный стресс ни для рынка, ни для нас - такие крупные размещения, но в том году была особенная ситуация, когда в течение продолжительного времени рынок был аккуратен, аппетиты были небольшие, причем как на фиксы, так и на флоатеры. Собственно говоря, этим новым выпуском мы этот аппетит пробудили", - отметил Колычев.

Новый тип флоатера предусматривает использование в расчете купона срочной версии RUONIA. Если в старом формате купон рассчитывался как средняя арифметическая величина за три месяца, в новом - с учетом капитализации в этот период. Такой вариант расчета ставки лучше работает как инструмент денежного рынка и соответствует пожеланиям инвесторов, отмечало министерство.

С начала этого года Минфин перешел к новой тактике в размещении "классики", регистрируя допвыпуски уже обращающихся ОФЗ и предлагая их рынку на аукционах. Такой шаг - ответ на пожелания рынка, сказал Колычев, при этом, по его словам, Минфин не откажется от практики регистрации и размещения новых выпусков.

"И то, и другое (в планах Минфина - ИФ). Мы долго с рынком это обсуждали, это было, в принципе, пожелание рынка - довольно, если можно так сказать, старое. Весь прошлый год нас рынок просил это делать, потому что ликвидность в старых бумагах снизилась", - пояснил замминистра.