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Минфин увеличил план размещения ОФЗ на II квартал до 1,3 трлн рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин во втором квартале 2025 года планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом 1,3 трлн рублей по номинальной стоимости, следует из графика аукционов на сайте министерства.

Всего запланировано 13 аукционных дней: пять в апреле и по четыре в мае и в июне.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет - на 400 млрд рублей и от 10 лет - на сумму до 900 млрд рублей.

План второго квартала превышает план первых трех месяцев 2025 года, когда Минфин хотел привлечь 1 трлн рублей. В итоге в первом квартале Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 1,389 трлн рублей по номиналу (без учета дополнительных размещений после аукционов 26 марта). Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 1,089 трлн рублей.

В целом в 2025 году валовой объем размещения ОФЗ планируется на уровне 4,781 трлн рублей, на погашение рублевых государственных ценных бумаг будет направлено 1,416 трлн рублей. Следовательно, чистое привлечение через размещение облигаций ожидается в объеме 3,365 трлн рублей.

В 2024 году Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 4,37 трлн рублей по номиналу, объем выручки (объем средств, вырученных от продажи по рыночной стоимости) составил 4,002 трлн рублей при плане в 3,921 трлн рублей. Более половины от всего объема размещенных в 2024 году ОФЗ (порядка 54%) пришлось на IV квартал, когда были проданы бумаги на сумму 2,361 трлн рублей по номиналу (или 2,166 трлн рублей по рыночной стоимости). Большая часть привлечений была обеспечена двумя выпусками ОФЗ-ПК нового типа.

Минфин ОФЗ
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