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Китайский ритейлер JD.com увеличил чистую прибыль в IV квартале почти втрое

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года в 2,9 раза, выручку - на 13%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 9,9 млрд юаней ($1,4 млрд) по сравнению с 3,4 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) выросла до 6,47 юаня с 2,13 юаня.

Квартальная выручка JD.com увеличилась до 347 млрд юаней с 306,08 млрд юаней годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что чистая прибыль компании в четвертом квартале составит 7,6 млрд юаней, выручка - 333 млрд юаней.

Выручка от продажи товаров повысилась на 14%, до 281 млрд юаней, сервисные доходы - на 11%, до 66 млрд юаней.

В подразделении JD Retail, в который, главным образом, входят операции в сфере онлайн-торговли и маркетинга, но также включен сегмент JD Health, выручка увеличилась на 15%, в подразделении JD Logistics - на 10%.

В 2024 году компания выкупила собственные акции на сумму $3,6 млрд. В августе она запустила новую программу buyback, в рамках которой может выкупить акции на $5 млрд до конца августа 2027 года.

Совет директоров JD.com и одобрил выплату годовых дивидендов в размере $1 на ADS.

ADR JD.com прибавляют в цене 5,8% в ходе предварительных торгов в четверг.

JD.com
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