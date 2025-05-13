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Китайский ритейлер JD.com увеличил чистую прибыль в I квартале в 1,5 раза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года в 1,5 раза, выручку – на 16%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 10,89 млрд юаней ($1,5 млрд) по сравнению с 7,13 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) выросла до 7,19 юаня с 4,53 юаня.

Квартальная выручка JD.com увеличилась до 301,08 млрд юаней с 260,05 млрд юаней годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что чистая прибыль компании в первом квартале составит 8,87 млрд юаней, выручка – 287,35 млрд юаней.

Выручка от продажи товаров повысилась на 16,2% до 242,3 млрд юаней, сервисные доходы – на 14% до 58,77 млрд юаней.

В подразделении JD Retail, в который, главным образом, входят операции в сфере онлайн-торговли и маркетинга, но также включены сегменты JD Health и JD Industrials, выручка увеличилась на 16%, в подразделении JD Logistics – на 0,3%.

С начала 2025 года компания выкупила собственные акции на $1,5 млрд.

ADR JD.com теряют в цене 1,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года бумаги подорожали на 4%.

JD.com Китай
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