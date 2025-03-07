Brent подорожала до $71,12 за баррель

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост к вечеру пятницы, но могут завершить неделю с потерями.

К 17:48 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,66 (2,38%) до $71,12 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,59 (2,4%), до $67,94 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывает неопределенность перспектив международной торговли и ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+.

Инвесторы опасаются, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо.

6 марта Трамп подписал указ, которым освободил мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), от 25-процентных пошлин до 2 апреля. Ранее он объявил об отсрочке введения тарифов на импорт автомобилей.

Хотя это и принесло некоторое облегчение, рынок остается в напряжении из-за политической неопределенности и опасений по поводу избытка предложения, отмечает аналитик Rystad Energy Мукеш Сахдев.

Ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

"Рассматривая мировой нефтяной баланс, ОПЕК+, должно быть, посчитала, что он достаточно конструктивен, чтобы рынок мог поглотить дополнительные баррели нефти без чрезмерного негативного влияния на цену, - пишет аналитик Onyx Capital Гарри Чилингирян. - Пока все указывает на то, что они, вероятно, ошибались".

Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что решение об увеличении добычи было принято ввиду начала сезонного роста спроса на нефть, напомнив, что у ОПЕК+ есть возможность как сокращать, так и увеличивать добычу.

"В данном случае есть целесообразность (повышенный спрос) частично восстанавливать. Но (...) мы будем мониторить, если будет на рынке дисбаланс, мы всегда можем отыграть в другую сторону", - сказал он.

Некоторую поддержку котировкам оказывают заявления министра финансов США Скотта Бессента о готовности Штатов к ужесточению санкций в отношении российской энергетики и нефтяного экспорта Ирана. Санкции против России "будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", сказал он, имея в виду цели США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Бессент также заявил, что США намерены "закрыть" нефтяной сектор Ирана, добавив, что "разорение" этой страны ознаменует "начало обновленной санкционной политики".

Американский министр энергетики Крис Райт сообщил, что планирует запросить до $20 млрд в целях наполнения истощенного стратегического нефтяного резерва страны до максимального уровня.

Инициатива, на реализацию которой может уйти несколько лет, позволит восстановить запасы "почти полностью", сказал Райт в интервью после осмотра завода по производству СПГ в штате Луизиана.