Трамп "уронил" индекс МосБиржи ниже 3200 пунктов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций, демонстрировавший умеренный оптимизм в пятницу на ожиданиях снижения геополитических рисков, резко откатился вниз после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных новых санкциях и пошлинах к России до перемирия или окончательного решения кризиса на Украине.

Индекс МосБиржи, дрейфовавший выше 3235 пунктов, обвалился ниже 3200 пунктов.

К 17:24 индекс МосБиржи снизился на 0,7% до 3186,5 пункта, индекс РТС снизился на 0,3% до 1124,83 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снижаются в пределах 3,5%.

В лидеры отката вышли акции "ММК" (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,6%), "Магнита" (-2,1%), "Московской биржи" (-2%), ВТБ (-1,8%), "Северстали" (-1,6%), "НЛМК" (-1,5%), "Газпрома" (-1,1%), Сбербанка (-1,1%), "Интер РАО" (-0,9%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться от нее урегулирования украинского кризиса.

"Учитывая, что Россия в настоящее время буквально избивает Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю масштабные банковские и иные санкции и пошлины против России до тех пор, пока не будет перемирия, финального мирного урегулирования, - написал он в Truth Social - Обращаюсь к России и Украине: немедленно начинайте переговоры, иначе будет поздно. Спасибо".