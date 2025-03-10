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Европейские рынки акций завершили торги снижением, исключением стала Испания

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снизились по итогам торгов в пятницу, исключением стал испанский индикатор.

Трейдеры оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), экономическую статистику и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,46%, до 553,35 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,03%, германский DAX - на 1,75%, французский CAC 40 - на 0,94%, итальянский FTSE MIB - на 0,48%, испанский IBEX 35 прибавил 0,17%.

ЕЦБ в четверг ожидаемо понизил процентные ставки на 25 базисных пунктов и отметил, что денежно-кредитная политика стала "существенно менее ограничительной".

Кроме того, ЕЦБ ухудшил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2025 и 2026 годы, повысив, при этом, прогноз инфляции на текущий год до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%.

Планируемое увеличение государственных расходов на оборону и инфраструктуру может поддержать экономический рост еврозоны, однако в то же время привести к ускорению инфляции, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Окончательные данные статистического управления Евросоюза, опубликованные в четверг, показали увеличение темпов роста ВВП еврозоны в четвертом квартале на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Таким образом, оценка роста ВВП была пересмотрена с повышением с предварительно объявленных 0,1%.

Трейдеры продолжают внимательно следить за сигналами из США, в том числе, за решениями по торговым пошлинам и обсуждением украинского вопроса.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, которым освободил мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), от 25%-ных пошлин до 2 апреля.

Аналитик лондонской Singer Capital Markets Джейми Констебл отмечает существенную "неопределенность, исходящую из Белого дома, учитывая ежедневные изменения в торговой и другой политике".

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 в пятницу стали акции бельгийского производителя электрических трансмиссий Elia Group (+17,1%).

Стоимость бумаг Universal Music Group поднялась на 6,3% благодаря сильной отчетности крупнейшей звукозаписывающей студии мира.

Уверенный рост также показали акции британской сети пекарен Greggs (+6%), телекоммуникационной компании BT Group (+5,2%).

Лидером снижения стали бумаги поставщика компонентов для аэрокосмической промышленности Melrose Industries (-12,2%). Резко подешевели акции строительной компании Hochtief (-7,2%), оборонной Rheinmetall (-7%), британского производителя товаров класса "люкс" Burberry (-6,8%).

Котировки бумаг других производителей товаров класса "люкс" также снизились, в том числе, Salvatore Ferragamo SpA - на 15,9%, Kering - на 3,9%, Moncler - на 2,1%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 2,8%, Hermes - на 2,5%.

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