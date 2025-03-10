Производитель грузовиков Traton увеличил годовую выручку и операционную прибыль

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель тяжелых грузовиков и автобусов Traton ("дочка" концерна Volkswagen) увеличил выручку и операционную прибыль в 2024 году, а также повысил дивиденды.

Годовая выручка компании выросла на 1% - до 47,47 млрд с 46,87 млрд годом ранее.

Traton подняла дивиденды до 1,7 евро на акцию с 1,5 евро в 2023 году.

Операционная прибыль компании в 2024 году выросла до 4,21 млрд с 3,76 млрд евро в предыдущем году, скорректированная операционная прибыль - до 4,38 млрд с 4,03 млрд евро.

Продажи грузовиков и автобусов снизились на 1% - до 334 215 штук, объем поступающих заказов - до 263 575 с 264 798 годом ранее.

В пресс-релизе Traton отмечается, что, хотя продажи электромобилей в отчетном году и сократились (на 18%, до 1,74 тысячи, согласно предварительным данным компании), заказы на них выросли примерно на 60%, до около 4 тысяч.

Компания ожидает, что в 2025 году ее продажи и выручка изменятся в диапазоне от снижения на 5% до роста на 5%.

С начала 2025 года капитализация Traton увеличилась на 31,5% (до 19,1 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 13,4%.

В группу Traton входят бренды Scania, MAN, Navistar и Volkswagen Truck and Bus.