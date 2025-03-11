Nike привлечет кредиты на сумму до $4,5 млрд от BofA

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. заключил два кредитных соглашения с Bank of America Corp. на общую сумму до $4,5 млрд, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Первое соглашение рассчитано на 364 дня до 6 марта 2026 года. За этот срок Nike сможет выбрать до $1 млрд, а затем - повысить лимит до $1,5 млрд по обоюдному согласию.

Второе соглашение имеет пятилетний срок до 7 марта 2030 года с возможностью двух продлений на один год каждое и сумму до $2 млрд, которая может быть увеличена до $3 млрд.

Оба документа вступили в силу 7 марта. Nike направит привлеченные по ним средства на пополнение оборотного капитала и общекорпоративные цели, в том числе выпуск векселей.

Предыдущие соглашения с аналогичными сроками расторгнуты для заключения текущих.