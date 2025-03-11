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ЕЦБ упростит метод введения требований к капиталу отдельных банков

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк внедрит новый, более простой метод для установки требований к капиталу отдельных банков, чтобы сделать надзор в отрасли более эффективным и действенным, сообщает сайт ЕЦБ.

"Новый подход предполагает меньшее число процедурных шагов, он упростит связь между требованиями к капиталу и процессом оценки и анализа рисков", - сказала через пресс-службу глава направления банковского надзора в ЕЦБ Клаудиа Бух.

Это, в свою очередь, облегчит понимание банками требований и их выполнение.

Новая методология, как ожидается, будет более эффективной в выявлении, например, проблем с качеством внутреннего контроля или корпоративного управления. ЕЦБ сможет более эффективно учитывать эти факторы, если такие проблемы не будут быстро устранены или другие меры окажутся недостаточными, говорится в заявлении.

Правительства европейских стран стремятся поддержать конкурентоспособность банков за счет отмены жестких регулятивных норм, введенных в действие после финансового кризиса 2008 года. ЕЦБ, однако, отклоняет призывы смягчить общие требования к капиталу фининститутов в целом.

ЕЦБ планирует тщательно протестировать новую методологию в 2025 году и может изменить требования к капиталу банков в соответствии с ней с 2027 года.

Регулятор не ожидает "существенных изменений требований к капиталу банков", отметила Бух.

ЕЦБ Клаудиа Бух
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