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ЕЦБ ужесточил требования к капиталу банков на фоне роста геополитических рисков

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк повысил требования к достаточности основного базового капитала (CET1) банков еврозоны до порядка 1,2% с 1,1% взвешенных по риску активов, говорится в пресс-релизе регулятора.

Новые требования вводятся со следующего года на фоне роста геополитических рисков и "изменений в риск-профиле избранных банков".

Общие требования к коэффициенту CET1 с учетом необязательных рекомендаций повышены до 11,3% с 11,2%, к совокупному капиталу (CET1 плюс капитал первого и второго уровней - Tier 1 и Tier 2) - до 15,6% с 15,5%.

Кроме того, ЕЦБ более чем вдвое увеличил число банков, подпадающих под дополнительные требования из-за риска чрезмерной долговой нагрузки. Теперь коэффициент левериджа (leverage ratio) выше минимальных 3% должны поддерживать 13 банков. Размер превышения варьируется от 0,1 до 0,4 процентного пункта.

Четырем банкам также предписано иметь дополнительную ликвидность для соблюдения минимальных "периодов выживания" и буферов ликвидности в определенной валюте.

ЕЦБ еврозона
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