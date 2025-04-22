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Nomura купит подразделения по управлению активами Macquarie за $1,8 млрд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая брокерская компания и инвестбанк Японии Nomura Holdings покупает подразделения австралийского банка Macquarie по управлению публичными активами в США и Европе за $1,8 млрд.

Планируется, что сделка будет закрыта до конца 2025 года и полностью оплачена имеющимися денежными средствами, без привлечения финансирования, заявил на пресс-конференции главный исполнительный директор Nomura Кентаро Окуда.

Сделка станет крупнейшей для компании с 2008 года, когда Nomura приобрела азиатские и европейские активы Lehman Brothers после краха американского банка.

Брокер получит бизнес, под управлением которого находится около $180 млрд в виде акций, активов с фиксированной доходностью и других финансовых инструментов. В результате подразделение по управлению инвестициями Nomura увеличит размер активов до $770 млрд, при этом более 35% будут управляться от имени клиентов, находящихся за пределами Японии, сообщает Financial Times.

Крупнейший инвестиционный банк Австралии по размеру активов Macquarie заявил, что в рамках сделки будет сотрудничать с Nomura по продуктам и дистрибуции. Macquarie стратегически перестраивает свои операции в Северной Америке и уже вышел из нескольких сегментов рынка долговых обязательств.

Nomura США Macquarie Австралия Япония
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