Дефицит бюджета США в феврале вырос на 3,6%, за 5 месяцев фингода - на 38%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в феврале составил $307,017 млрд, что на 3,6% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($296,275 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 9,3% - до $296,424 млрд с $271,126 млрд годом ранее. Расходы повысились на 6,4% и составили $603,441 млрд по сравнению с $567,401 млрд.

За пять месяцев 2025 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 38,5% в годовом выражении и почти достигло $1,147 трлн, что является рекордом для данного периода.

Объем поступлений вырос на 2% - до $1,893 трлн. Расходы увеличились на 13,2% и составили $3,039 трлн. Оба показателя также зафиксировали исторические максимумы.

Процентные выплаты по госдолгу с начала текущего фингода поднялись примерно на 10% - до $478 млрд, социальные расходы - на 8%, до $663 млрд.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,83 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.