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Цена золота обновила очередной рекорд на фоне ухода инвесторов от рисков

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цена золота обновила рекордный максимум на торгах в четверг на фоне продолжающегося ухода инвесторов от рисков. Эскалация напряженности в сфере внешней торговли способствует увеличению спроса на наиболее надежные активы, включая золото, пишет Trading Economics.

13 марта президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза в ответ на европейские пошлины в 50% на американский виски.

Росту стоимости золота способствует и геополитическая напряженность, в частности, ход переговоров вокруг Украины. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенное по итогам американо-украинских переговоров в Джидде прекращение огня на 30 дней является попыткой предоставить передышку украинским военным в текущей ситуации в зоне СВО.

Спотовая цена золота выросла на 1% в ходе торгов, превысив отметку в $2970 за унцию.

Привлекательность золота как актива "тихой гавани" может привести к подъему стоимости драгметалла до $3500 за унцию в третьем квартале, полагают аналитики Macquarie Group.

С начала этого года цена золота увеличилась на 12,9%, и Macquarie ожидает сохранения тенденции к росту его стоимости в условиях растущих рисков.

Серебро подорожало на торгах в четверг до $33,5 за унцию - максимума с октября, отмечает Trading Economics.

Дональд Трамп Евросоюз Юрий Ушаков США Украина Macquarie Group
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